Boom di presenze a Monreale per la prima serata della festa del SS Crocifisso

Ieri sera a Monreale si è registrato un grande successo per l’apertura dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. La città normanna è stata invasa da un mare di cittadini e visitatori, che hanno affollato piazze e strade per assistere agli spettacoli e all’accensione delle artistiche luminarie.

Un’atmosfera surreale grazie alle luminarie artistiche

Quest’anno, le luminarie hanno creato un’atmosfera davvero surreale, suscitando la meraviglia di tutti i presenti. Le strade e le piazze di Monreale si sono trasformate in un palcoscenico di luci e colori, rendendo la serata ancora più speciale e coinvolgente.

Spettacoli di musica e cabaret per tutti i gusti

Durante la serata, i visitatori hanno potuto assistere a diversi spettacoli di musica e cabaret. Tra questi, il tributo ai Negramaro in concerto in Piazza Guglielmo II e lo spettacolo di cabaret “Putia della Risata” con Stefano Piazza degli artisti Toti & Totino. Entrambi gli eventi hanno riscosso grande successo e apprezzamento da parte del pubblico.

Mostra costumi d’epoca e danza

Oggi, sabato 29, si terranno ulteriori eventi che promettono di coinvolgere e divertire i visitatori. Alle 17:00 verrà inaugurata la Mostra costumi d’epoca dell’Associazione Belle Epoque al Circolo di Cultura Italia, mentre alle 18:30 seguirà lo spettacolo di danza della A.S.D. World Latin in Piazza Guglielmo.

La Notte Magica: un tuffo negli anni ’90

Per concludere la giornata, alle 21:30 si terrà lo spettacolo musicale “I Quaranta che ballano 90” in Piazza Guglielmo II, organizzato dall’amministrazione Arcidiacono e sponsorizzato da AMG Gas S.R.L. Questo evento, che si preannuncia come uno dei più coinvolgenti, promette grandi sorprese ed effetti speciali. La Notte Magica sarà un tuffo nel passato, con la musica dance degli anni ’90 che farà ballare sia i giovani che i meno giovani.

In conclusione, la prima serata dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a Monreale è stata un grande successo, con un’ampia offerta di spettacoli e intrattenimento per tutti i gusti. Non resta che attendere gli eventi di oggi per continuare a vivere l’atmosfera festosa e coinvolgente della città normanna.