Tragedia in Sicilia, ha un malore e precipita in burrone col trattore: morto

Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove un uomo, un pensionato di 80 anni, Salvatore Augello, ha perso la vita in un incidente mentre era alla guida del suo trattore. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano ha accusato un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, precipitato in un burrone adiacente alla stradina sterrata che stava percorrendo. Inutili i soccorsi, giunti sul posto intorno alle 12.15: per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Sull’incidente, avvenuto in contrada Nardorello indagano i Carabinieri della compagnia di Sciacca, che non sembrano avere dubbi sul fatto che la dinamica dell’incidente sia da attribuire ad un malore del conducente. L’ottantenne, che risiedeva nella contrada teatro della tragedia, stava probabilmente svolgendo dei lavori agricoli con il suo trattore quando si è sentito male, perdendo il controllo del mezzo che è finito nel burrone, non lasciandogli scampo.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se le cause che hanno provocato la scomparsa del pensionato sembrano già molto chiare.