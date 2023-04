Palpeggia seno a ragazzine sull’autobus, anziano palermitano arrestato

Un uomo di 60 anni è stato arrestato oggi a Palermo dalla polizia con l’accusa di molestie nei confronti di due minorenni a bordo di un autobus. Le vittime, di 12 e 17 anni, non si conoscevano e si trovavano sullo stesso mezzo pubblico nel quartiere Pallavicino.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe prima palpeggiato il seno della 17enne, per poi scendere dall’autobus seguendo la dodicenne. Dopo averla afferrata per un braccio con l’intento di trascinarla via, la giovane vittima si è divincolata attaccandosi a un palo, mentre alcuni passanti hanno chiamato il 112.

All’arrivo della polizia, l’uomo – residente nel quartiere Brancaccio – è stato bloccato e portato in ospedale per accertamenti. La dodicenne si è recata negli uffici della Squadra Mobile per sporgere denuncia, accompagnata dalla madre.

La Procura di Palermo dovrà ora stabilire come procedere nei confronti del 60enne, su cui potrebbe pesare l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori.