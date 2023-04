Laura Pausini in tour radiofonico in Sicilia: tra arancini, arancine e lacrime di nostalgia

Palermo, 27 aprile 2023 – Laura Pausini, la diva internazionale della musica italiana, ha fatto tappa in Sicilia per visitare le radio dei due capoluoghi, Palermo e Catania, e presentare il suo tour nell’isola. La cantante, in occasione del suo trentennale di carriera, ha approfittato della sua permanenza per assaporare le delizie gastronomiche locali e condividere momenti emozionanti con i suoi fan.

Nel corso della sua visita, Pausini non ha mancato di concedersi qualche pausa gastronomica, gustando gli arancini a Catania e le arancine a Palermo. In tal modo, ha accontentato i suoi sostenitori sia della Sicilia Orientale che della Sicilia Occidentale, dimostrando la sua versatilità culinaria e il suo amore per la tradizione siciliana.

Durante il suo soggiorno, la celebre artista è stata ospite negli studi del Tgs, Rgs e Gds.it, dove è stata intervistata da Salvo La Rosa e Marina Mistretta. Prima di lasciare la Sicilia, Pausini ha annunciato una sorpresa per i suoi fan siciliani, condividendo nelle sue storie Instagram un video mentre assaporava un’arancina al Molo Sant’Erasmo.

La cantante emiliana, visibilmente emozionata, ha ripercorso i suoi esordi e i suoi successi, commuovendosi fino alle lacrime nel rivedere un video della sua esibizione al Festival di Sanremo del 1993, che le consentì di vincere la categoria giovani quell’anno. Nel ricordare quel momento, Pausini ha ascoltato la voce di Pippo Baudo e ha dichiarato: “Sono nella sua terra, è una gioia, un’emozione grande. Quando mi sono trovata in quel mondo lì, ho visto Pippo Baudo dal vivo, Anna Oxa che era il mio idolo. Era strano che queste persone parlassero con me”.

Laura Pausini ha così salutato Palermo e la Sicilia, promettendo di tornare presto con la sorpresa che ha accennato: “Grazie Sicilia, torno presto con la sorpresa che vi ho promesso”. Nel frattempo, i fan siciliani della cantante attendono con trepidazione il suo ritorno e l’annuncio delle novità in serbo per loro.