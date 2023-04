Arianna, una vita spezzata nel fiore degli anni

Le strade siciliane si tingono ancora di sangue. La Sicilia piange la scomparsa di Arianna Franceschino, 27 anni, vittima di un tragico incidente stradale. Arianna viaggiava in moto con un amico sull’autostrada Catania-Messina, quando il veicolo si è schiantato contro il guardrail per ragioni ancora da chiarire. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente è in gravissime condizioni.

Cosa si sa sull’incidente che ha causato la morte di Arianna e il grave ferimento del conducente?

La tragedia in provincia di Catania. Solo una settimana fa Arianna aveva festeggiato il suo 27esimo compleanno con amici e parenti. “La tua immagine più bella è quella che conservo tra i miei ricordi. Il cielo adesso ha un nuovo angelo con sé, strappato alla terra troppo presto. Buon viaggio, sei nel cuore di tutti noi Arianna”, scrive un’amica sui social. Impiegata in un negozio di abbigliamento, Arianna era una ragazza solare, amante della vita, che amava stare con gli amici e il fidanzato. Ma il destino crudele ha voluto che fosse strappata all’affetto dei suoi cari nel fiore degli anni.

Le indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

La polizia stradale sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada in direzione Messina, poco prima del ponte Alcantara. Arianna è morta sul colpo, mentre il conducente è stato trasportato d’urgenza in elicottero in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Il traffico è rimasto bloccato per ore.

L’intera comunità di Aci Sant’Antonio, dove Arianna viveva, è in lutto per la prematura scomparsa della giovane. Una vita spezzata nel fiore degli anni, un dolore troppo grande da sopportare per i genitori, gli amici e il fidanzato di Arianna. L’ennesima vittima delle strade siciliane, che in questi giorni si stanno macchiando di troppo sangue.