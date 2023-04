Vacanza siciliana per la stella del Galatasaray Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo, il famoso calciatore italiano attualmente in forza al Galatasaray, ha scelto Messina come destinazione per trascorrere qualche ora di relax in occasione della festa del 25 aprile. La presenza di Zaniolo in città non è passata inosservata, soprattutto tra i tifosi di calcio che hanno avuto l’opportunità di incontrare e scattare qualche foto con il giovane giocatore.

Zaniolo ha scelto di passeggiare lungo la riviera nord della città, accompagnato dall’amico e consulente Gaspare Galasso. Durante la sua visita, il calciatore ha voluto ripercorrere i luoghi che vent’anni fa hanno visto suo padre Igor protagonista con la maglia del Messina, una scelta che ha fatto emozionare molti dei presenti.

L’incontro con Zaniolo è stato documentato su Instagram, dove lo scatto in compagnia dell’amico Galasso è stato accompagnato dall’inequivocabile tag “Messina”. La foto ha subito fatto il giro del web, suscitando grande interesse da parte dei fan di tutto il mondo.