Coppia di palermitani vince 50.000 euro ad Affari Tuoi e Amadeus urla “Forza Palermo”

Ad Affari tuoi, su Rai Uno, vince una coppia di palermitani. Da Amadeus una bella partita di Monica e del marito che non sono caduti nella trappola del dottore e che si sono aggiudicati una cifra considerevole.

La serata del 26 aprile è stata senza dubbio una delle più emozionanti per i telespettatori di “Affari Tuoi”. La coppia palermitana Monica e suo marito hanno infatti sfidato la sorte e portato a casa un premio di ben 50.000 euro. Una partita avvincente fin dall’inizio. La coppia ha scelto il proprio pacco numero 11, convinti che al suo interno si nascondesse una somma importante. All’apertura del pacco, solo 5.000 euro. Per fortuna i due palermitani avevano accettato la somma proposta dal dottore, ovvero colui che regge le sorti del programma.

La fortuna è stata dalla loro parte. Il “dottore” ha offerto loro la cifra di 50.000 euro per cedere il proprio pacco, e la coppia ha accettato con non poca esitazione.

Il conduttore del programma, Amadeus, ha fatto il tifo per la coppia palermitana durante tutta la puntata, esaltando la bellezza della Sicilia e ricordando spesso le sue origini palermitane.

La gioia della coppia vincitrice è stata palpabile e contagiosa, e anche il pubblico a casa ha potuto condividere la loro felicità. Insomma, una serata indimenticabile per Monica e il marito, che hanno dimostrato che a volte basta un po’ di coraggio e una buona dose di fortuna per portare a casa una somma importante.