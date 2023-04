Tragedia sull’autostrada A18: ragazza muore in un incidente

Ancora sangue sulle strade siciliane. Una ragazza ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A18, in direzione Messina, in zona Calatabiano.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo di una moto insieme a un ragazzo, poi trasferito in codice rosso all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Sembrerebbe che il mezzo a due ruote abbia tamponato un altro veicolo. Illesi i passeggeri della vettura.

Nel violento impatto, i ragazzi in moto sono stati sbalzati a terra. Per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada, con file chilometriche di auto in entrambi i sensi di marcia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza, la Polizia Stradale e un elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo ferito in ospedale. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. L’ennesima tragedia che lascia sgomenta l’intera Sicilia.