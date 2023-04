Tragedia nel Palermitano, 30enne muore folgorato in un sottoscala allagato

Un tragico incidente ha causato la morte di un giovane di 30 anni, Giorgio Quartuccio, in via Vittorio Emanuele Orlando a Bagheria (Pa). L’uomo è deceduto a seguito di una scarica elettrica mentre cercava di sistemare il suo motorino guastato in un sottoscala allagato.

Le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso e sono condotte dai carabinieri della compagnia locale. Si sta cercando di accertare cosa sia successo e quali siano state le circostanze esatte che hanno portato alla tragedia.

Secondo le prime informazioni, Quartuccio aveva deciso di scendere nel sottoscala per tentare di riparare il motorino che si era guastato. Durante le fasi di sistemazione, il giovane ha toccato un filo scoperto ed è stato investito da una scarica elettrica che gli è risultata fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre ai carabinieri, anche il medico legale e i tecnici dell’Enel.