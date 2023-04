In autostrada con scooter elettrico provoca incidente a Villabate, è grave al Civico

Incidenti e tragedie sulle autostrade siciliane nel lungo ponte del 25 aprile. Un gravissimo incidente tra Villabate e Bagheria, lunga la Palermo-Catania, ha visto coinvolti un’auto e uno scooter elettrico che non avrebbe potuto circolare in autostrada. Il giovane di 27 anni a bordo dello scooter elettrico è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico. Altri due feriti lievi sono stati portati al Policlinico.

Un altro incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo tratto autostradale ha coinvolto una donna di 50 anni su un monopattino elettrico, sfiorata da un’auto e finita a terra. Anche lei soccorsa dal 118, è in buone condizioni. La polizia stradale sta effettuando i rilievi.

Tragedia poi sulla Messina-Catania, dove una ragazza ha perso la vita in un incidente in moto, poco prima del ponte Alcantara, in direzione di Messina. Il conducente è in condizioni critiche, trasportato dall’elisoccorso in ospedale. Il traffico risulta bloccato, in attesa dei rilievi della polizia stradale per stabilire le cause del sinistro. Le auto per Messina al momento sono obbligate ad uscire a Fiumefreddo.

Un 25 aprile di sangue sulle autostrade siciliane, flagellate dagli incidenti anche a causa dell’alto traffico del ponte festivo. Le indagini sono in corso per stabilire le responsabilità dei sinistri.