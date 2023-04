Cagnolino eroe fa salvare anziano colto da malore

Un’autentica storia di eroismo a quattro zampe si è verificata nelle campagne della provincia siciliana di Caltanissetta. Un anziano di 87 anni, uscito per raccogliere della verdura, è stato colto da un malore e rimasto a terra per diverse ore, finché non è stato salvato da un cane Jack Russel.

L’anziano, che era stato trovato in una zona isolata vicino a via Parri, è stato notato dal cane del proprietario, mentre stavano passeggiando insieme. Il piccolo terrier, attento e sveglio, ha capito immediatamente che qualcosa non andava e si è allontanato correndo, per poi tornare poco dopo abbaiando insistentemente, lasciando intendere al padrone di aver trovato qualcosa.

Grazie alla prontezza di spirito dell’animale, l’anziano è stato trovato riverso a terra, disidratato e accaldato dopo le ore trascorse sotto il sole cocente. Il proprietario del cane ha subito chiamato il 118, che è intervenuto tempestivamente grazie all’ambulanza Charlie 1.

I soccorritori hanno accertato le condizioni generali dell’anziano e lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici stanno sottoponendolo ad accertamenti.

Il figlio dell’anziano, che lavora fuori città, ha espresso la propria gratitudine ai protagonisti di questa storia: il cane che ha dato l’allarme e il suo padrone, che ha saputo interpretare il segnale del suo fedele amico a quattro zampe.