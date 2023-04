Nino d’Angelo canta e piange a Palermo: “Non ho saputo frenare le lacrime”

“Ieri sera Palermo è stata l’ultima tappa di questo tour incredibile. Tutte le sere teatri pieni di giovani hanno accarezzato in un coro d’amore ogni mia canzone…”. Con queste parole Nino D’Angelo ha annunciato sui social l’ultimo concerto del suo tour “Il poeta che non sa parlare”. Un addio che ha fatto scendere un velo di nostalgia nei cuori dei fan.

Le emozioni che ha provato Nino d’Angelo a Palermo

Il Teatro Golden di Palermo era stracolmo per l’occasione, pronto ad assistere all’esibizione delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Uno spettacolo emozionante, capace di raccogliere aneddoti, poesie e i successi di Nino D’Angelo. Il nome del tour prende ispirazione da una frase della maestra delle elementari: “Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male”. Il pubblico presente al Teatro Golden ha risposto con altrettanta commozione all’esibizione del cantautore partenopeo, dimostrando tutto il suo affetto e il suo apprezzaIl cantante ha interpretato le sue canzoni più celebri e amate dal pubblico, raccontando aneddoti e poesie che hanno segnato la sua vita artistica.

Durante il concerto c'è stato un momento che si è rivelato un momento molto commovente per il cantante. Poi il cantante partenopeo ha spiegato i motivi della sua commozione: "Ieri sera Palermo è stata l'ultima tappa di questo tour incredibile. Tutte le sere teatri pieni di giovani hanno accarezzato in un coro d'amore ogni mia canzone…Ho rivissuto i miei anni più belli. A volte l'emozione e' stata così grande che non ho saputo fermare le lacrime e mi scuso per questo". Ti amo infinitamente Popolo delle mie canzoni e ti aspetto in estate tra le stelle il mare e ancora tanta voglia di cantare", ha scritto Nino nel post.