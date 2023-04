Dramma a Monreale, incendio in un appartamento: tre feriti

Paura nel pomeriggio a Monreale, in provincia di Palermo, dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento in via della Repubblica. L’allarme è scattato intorno alle 14 quando, forse a causa di un fornello lasciato acceso, le fiamme si sono sviluppate rapidamente propagandosi in tutto lo stabile.

All’interno dell’abitazione si trovavano due anziani con difficoltà motorie che sono stati messi in salvo grazie al pronto intervento di alcuni passanti e dipendenti comunali della protezione civile. Salvata anche una terza persona, residente in un appartamento attiguo. Le case circostanti sono state evacuate per precauzione.

Durante le operazioni di spegnimento sono scoppiate anche alcune bombole di ossigeno utilizzate dagli anziani.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non versaerebbero in pericolo di vita. Una donna ha riportato ustioni agli arti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio, il 118, i Carabinieri e il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. Accertamenti in corso per ricostruire le cause del rogo.