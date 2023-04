Furto di gasolio in un deposito di Bagheria: arrestati due uomini

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne e un 36enne accusati di furto aggravato di gasolio. I militari sono intervenuti in un deposito dove erano parcheggiati alcuni mezzi della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Bagheria. All’interno del deposito sono stati trovati due uomini mentre caricavano su un’automobile taniche contenenti 100 litri di carburante, poco prima prelevato da tre compattatori.

Entrambi gli uomini sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre le taniche sono state restituite alla ditta proprietaria. Il giorno successivo, i carabinieri hanno nuovamente fermato il 41enne, arrestato poche ore prima per furto, dopo averlo sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione dei domiciliari. L’uomo è stato dunque arrestato una seconda volta per il reato di evasione.

Le indagini sono in corso per capire se i due uomini siano implicati in altri furti nella zona. La refurtiva recuperata è stata integralmente restituita alla società proprietaria dei mezzi.