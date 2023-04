Tragedia della strada in Sicilia, morto un giovane di 20 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un giovane di 20 anni, Mohamed Hafsi, ha perso la vita in un incidente stradale a Marsala in via Trapani, all’altezza di Contrada Dammusello. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter quando un’auto, una Lancia Y guidata da una donna, gli ha tagliato improvvisamente la strada per svoltare a sinistra.

Lo scooter di Mohamed si è andato a schiantare contro l’auto e, nell’impatto, ha preso fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche la Lancia Y e una Fiat 500 che sopraggiungeva. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Paolo Borsellino”, Mohamed è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

La città di Marsala è sotto choc. Mohamed era un ragazzo molto conosciuto, cresciuto a Marsala insieme alla sua famiglia. I volontari dell’associazione Marhaba, che si occupa di integrazione degli immigrati, lo ricordano con affetto: “Ci uniamo al dolore della famiglia Hafsi. Abbiamo visto Mohamed crescere, la notizia ci ha addolorati immensamente”. Anche l’associazione Arcobaleno esprime cordoglio: “Un altro giovanissimo angelo è volato in cielo”.

Si tratta dell’ennesima tragedia sulle strade di Marsala. Solo la settimana scorsa, un incidente analogo, avvenuto in via Ventrischi, è costato la vita ad una giovane donna, il cui scooter è stato investito da un’auto durante una manovra. Le indagini sull’incidente di ieri sono affidate alla Polizia Municipale per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.