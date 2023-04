Terribile incidente in viale Regione Siciliana, padre in coma e figlio in codice rosso

Grave incidente stradale oggi pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza di ponte Bonagia. Una moto con a bordo un uomo di 60 anni e il figlio si è scontrata con un’automobile. Ad avere la peggio nell’impatto sono stati i due motociclisti.

Il sessantenne, che guidava il mezzo a due ruote, è stato soccorso per primo da un medico che transitava in quel momento, che ha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione. Pochi minuti dopo sono arrivate due ambulanze del 118 con un medico rianimatore a bordo. L’uomo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Civico, dove è ricoverato in coma.

Il figlio, che viaggiava come passeggero, è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico in viale Regione Siciliana è rimasto bloccato per diverso tempo per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi del caso da parte della Polizia Municipale. Gli agenti dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.