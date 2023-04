La ex Miss Italia siciliana e tronista Clarissa Marchese dà alla luce Christian: il secondo figlio

La siciliana ex Miss Italia è tronista di Uomini e donne, Clarissa Marchese, e Federico Gregucci, danno il benvenuto al loro secondogenito.

Clarissa Marchese, di Sciacca, e il compagno Federico Gregucci hanno accolto il loro secondo figlioletto nella mattinata di venerdì 21 aprile. La coppia ha annunciato l’arrivo del bebè ai loro fan e follower sui social media, condividendo una tenera foto della mano del neonato.

Il nuovo arrivato è stato presentato in un video in cui il piccolo è in compagnia della sorellina Arya, nata il 12 marzo di tre anni fa. Durante i nove mesi di gravidanza, Clarissa e Federico hanno condiviso con i fan i momenti salienti, ma hanno mantenuto il nome del loro secondogenito segreto fino a poco prima della nascita.

La siciliana Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2014, ha dato alla luce il bimbo pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 29esimo compleanno il 17 aprile. L’annuncio della gravidanza risale a ottobre, quando la coppia ha condiviso la notizia con i fan attraverso una foto di famiglia sui social media.

A dicembre, Clarissa e Federico hanno organizzato un party per rivelare il sesso del bebè in arrivo, seguendo la moda del “gender reveal”. In quell’occasione, hanno annunciato di aspettare un maschietto.

Per il secondogenito, la coppia ha scelto il nome Christian, molto popolare in Italia. Il nome è preferito alla versione originale “Cristiano” e le varianti “Cristian” e “Christian” sono molto diffuse. Di origine greca, il nome Christian significa “colui che vive secondo la legge di Cristo” e si riferisce a una persona devota, altruista e incline all’arte.