Tragedia a Pantelleria: uomo di 56 anni trovato morto carbonizzato nel suo furgone

Tragedia a Pantelleria, dove un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo furgone che è stato completamente distrutto da un incendio. Il corpo carbonizzato della vittima è stato scoperto dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per spegnere le fiamme.

L’allarme è scattato nel pomeriggio quando alcuni passanti hanno notato il furgone avvolto dalle fiamme in una zona isolata dell’isola e hanno chiamato i soccorsi. I pompieri sono riusciti a domare l’incendio ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato trovato morto all’interno del veicolo.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri che dovranno accertare le cause che hanno scatenato il rogo. Al momento non si esclude nessuna pista, da un possibile problema meccanico del furgone a un gesto volontario.