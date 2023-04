Sergio Friscia palermitano di talento ora fa il boom di ascolti alla radio

Sergio Friscia si racconta. Come ha fatto da Palermo a raggiungere le vette del successo? Non è tutto oro quello che luccica e lo sa bene l’artista palermitano Doc che ha dovuto fare gavetta prima di approdare tra le stelle del firmamento dello spettacolo italiano. In un’intervista rilasciata a Lanotizia.it, l’attore, comico e speaker radiofonico palermitano ha condiviso il suo percorso artistico, che lo ha portato a raggiungere il successo in diversi ambiti come il cinema, la televisione, il teatro e soprattutto la radio, suo primo amore.

Friscia ha raccontato infatti di aver iniziato la sua carriera come speaker e animatore turistico in Sicilia, dove ha imparato a rivestire numerosi ruoli e a gestire varie situazioni, acquisendo competenze che lo hanno reso un artista versatile. La radio è stata una scuola fondamentale per lui, tanto da suggerire a chiunque voglia intraprendere la sua carriera di passare per questa esperienza. Nonostante le difficoltà iniziali, soprattutto riguardo alla lontananza dai centri decisionali del settore, l’artista ha sottolineato l’importanza della gavetta e della determinazione nel suo percorso.

Ha affermato che, sebbene oggi sia più facile emergere grazie ai social media, è necessario avere basi solide per ottenere un successo duraturo. “Oggi è tutto più scontato – ha detto -. Nasci sui social e ti prendono in radio o, addirittura, in tv, i film li fa chiunque; se uno ha tanti follower sembra che possa fare l’attore, lo speaker. Dovremmo tornare ai tempi in cui andava avanti solo chi se lo meritava, dopo la necessaria gavetta”.

Friscia ha espresso la sua soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti con RDS, la radio che lo ha visto protagonista insieme ad Anna Pettinelli. Ha elogiato il pubblico del Sud, che contribuisce in maniera significativa agli ascolti, e si è detto orgoglioso delle sue origini siciliane.

Infine, l’attore ha parlato delle piattaforme streaming come Netflix, che offrono nuove opportunità ma al tempo stesso potrebbero limitare lo spazio dedicato al cinema tradizionale. Friscia, che ha partecipato alla serie “Incastrati 2” su Netflix, ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il dialogo con gli spettatori e di preservare il fascino unico del grande schermo. Sergio Friscia ha evidenziato la passione, l’impegno e la dedizione che hanno caratterizzato la sua carriera, dimostrando che anche partendo dalla Sicilia è possibile raggiungere il successo in ambito artistico, pur affrontando ostacoli e difficoltà.