Ryanair festeggia l’estate a Palermo con 500 milioni di investimenti

Ryanair ha annunciato il suo più grande operativo estivo di sempre per Palermo, celebrando i 20 anni di operazioni e i 10 anni dall’apertura della base nella città siciliana. Con un investimento di $500 milioni, la compagnia aerea posizionerà 5 aeromobili a Palermo per l’estate 2023 e offrirà 40 rotte totali, inclusa una nuova rotta per Parma. Ryanair aumenterà anche le frequenze su oltre 15 rotte esistenti, tra cui Bari, Bologna, Dublino, Marsiglia, Milano, Napoli, Trieste, Valencia, Venezia, Vienna e molte altre.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 prevede oltre 575 voli settimanali, in crescita del 60% rispetto all’estate 2019, con un totale di oltre 4 milioni di passeggeri da e per Palermo ogni anno, generando supporto per oltre 3.100 posti di lavoro, inclusi 150 posti di lavoro diretti. La compagnia aerea continuerà ad offrire ai propri clienti la scelta più ampia ai prezzi più bassi in Europa per le loro vacanze estive 2023.

Il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha sottolineato l’impegno dell’azienda per la Sicilia, dove Ryanair è l’unico importante vettore in crescita all’aeroporto di Palermo rispetto all’estate 2019, mentre gli altri riducono capacità o chiudono basi. Inoltre, Wilson ha proposto la rimozione della tassa sul turismo (ovvero l’addizionale comunale) per sviluppare ulteriormente il turismo in Sicilia.

Per celebrare i 25 anni di Ryanair in Italia, i clienti e i visitatori di Palermo possono ora prenotare una meritata vacanza estiva alle tariffe più basse a partire da soli €25 a tratta per viaggiare fino a giugno 2023, disponibile solo sul sito web Ryanair.com.

Il gestore dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”, Vito Riggio, ha definito Ryanair un partner importante e ha chiesto alla compagnia aerea di intensificare i voli da e per lo scalo palermitano già dalla prossima stagione invernale.

Ryanair è il più grande gruppo aereo europeo, che trasporta 168 milioni di passeggeri all’anno con circa 3.000 voli giornalieri da 90 basi, collegando oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili. A tal fine, Ryanair ha un team di oltre 19.000 professionisti dell’aviazione altamente qualificati che offrono le prestazioni operative n. 1 in Europa e un record di sicurezza di 37 anni leader del settore. Si tratta del gruppo di compagnie aeree più ecologico e pulito d’Europa e i clienti che scelgono di volare con Ryanair possono ridurre le proprie emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle principali compagnie aeree legacy europee.