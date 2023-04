Miriam Leone torna nella sua “Sicilia Bedda”, quei momenti di ricarica nella madre terra

Miriam Leone torna in Sicilia per ricaricarsi e posta una foto sui social che sta facendo impazzire i fan. La bellissima attrice siciliana, originaria di Catania e da poco compiuta 38 anni, ogni tanto torna nella sua terra di nascita, ai piedi dell’Etna, per rilassarsi e ricaricarsi, come lei stessa ha scritto in un post che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan, i quali le stanno regalando tanti like e commenti sulla foto. L’attrice catanese è vestita di grigio, indossa delle sneakers bianche e degli occhiali da sole. La foto la ritrae appoggiata a un muro in pietra, attorniata anche dal verde della macchia mediterranea.

Il 14 aprile scorso, la catanese Miriam Leone ha postato un’altra fotografia con un bicchiere in mano e vestita di rosso, intenta a brindare per il suo trentottesimo compleanno; un brindisi che ha voluto condividere anche con i suoi amatissimi followers di Instagram. “Grazie di cuore per gli auguri”, ha detto a tutti nel suo post.

Miriam Leone si è presa quindi una pausa in Sicilia, visto che in questi giorni è impegnatissima sul set di Miss Fallaci, una serie di Paramount+ incentrata sui primi lavori da giornalista di Oriana Fallaci. La Eva Kant dei film su Diabolik lavorerà per la Paramount+, che a febbraio ha annunciato l’inizio delle riprese della nuova serie originale, otto episodi prodotti da Paramount e Minerva Pictures che andranno in onda in streaming. La serie racconterà un periodo intenso ma poco esplorato della vita della giornalista scomparsa nel 2006: quello della fine degli anni Cinquanta, quando Oriana Fallaci iniziò a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema, prima di diventare la prima inviata di guerra e una delle più importanti scrittrici e firme del giornalismo italiano nel mondo, con venti milioni di copie vendute e tradotte in 25 lingue.

Nella serie, ambientata tra il 1956 e il ’59 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra e Firenze, Leone, già convincente Eva Kant in ‘Diabolik’, vestirà i panni della giovane inviata de ‘L’Europeo’, intelligente, brillante, dal piglio polemico e insofferente alle dinamiche di una redazione di soli uomini che potevano occuparsi di politica, mentre lei era relegata al ruolo della “ragazza del cinema”. La Fallaci è stata già interpretata negli anni passati da Vittoria Puccini e da Maria Rosario Omaggio.