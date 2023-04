Lo schianto e il Suv si ribalta: un uomo grave in ospedale

Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi sulla A18, l’autostrada che collega Messina a Catania. Il sinistro ha coinvolto un SUV bianco, finito cappottato ai lati della carreggiata, e un minivan. Al momento non sembrano esserci ripercussioni sulla circolazione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 15:40 di oggi per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona dell’incidente. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati degli accertamenti di competenza.

Una persona a bordo del furgone coinvolto nell’incidente ha subito gravi ferite e ha dovuto essere trasportata in ambulanza presso un presidio ospedaliero. Al momento, però, non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’impatto tra i due automezzi.

Un altro incidente è avvenuto sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” dove il traffico è stato provvisoriamente bloccato tra Caltanissetta ed Enna, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autocisterna e un’autovettura sono entrate in collisione in un tratto a doppio senso di circolazione.