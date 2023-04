Fiorello perde la spunta blu e “attacca” Elon Musk: “Mi ha spuntato la min**a”

È iniziato il processo di bonifica delle spunte blu su Twitter in Italia, così come nel resto del mondo. Da adesso in poi, la validazione dell’account sarà a pagamento e molti account verificati di celebrità internazionali e nazionali sono stati interessati da questa decisione, tra cui quello del Papa, di Beyoncé.

Anche per Fiorello niente più spinte blu e ha prontamente commentato la notizia, lasciandosi andare ad un duro sfogo nei confronti di Elon Musk, l’attuale proprietario della piattaforma social ma – soprattutto – colui che ha deciso di mettere a pagamento la validazione dell’account. Ecco allora che lo showman siciliano ha lanciato la sua stoccata proprio in un tweet: “Mi hai tolto la spunta! Che tu sia maledetto Elon… Mi ha spuntato la min**a. Sappilo!”, ha scritto

Ma la situazione sembra essere ancora poco chiara e in divenire, con alcune spunte grigie che sono apparse sui profili di alcuni utenti, forse a memoria del fatto che fossero in precedenza blu o forse una spunta di certificazione gratuita per alcuni.

Molti utenti hanno cominciato a cercare i profili dei loro idoli scrivendoci di fianco la parola ‘verified’, per essere certi di non seguire il profilo sbagliato. Inoltre, si sta discutendo molto del fatto che Elon Musk avesse annunciato la decisione di regalare ad alcune celebrity il profilo verificato senza che sottoscrivessero l’abbonamento a Twitter Blue. È successo ad esempio con lo scrittore Stephen King, che infatti lo ha reso noto (e ha mantenuto la spunta blu).

La questione delle spunte blu su Twitter sembra essere ancora molto dibattuta e in continua evoluzione. Con l’introduzione del pagamento per la validazione dell’account, molti utenti si chiedono se il valore della spunta blu sia stato ridotto a una semplice questione economica anziché di autenticità e credibilità.