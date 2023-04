Dramma in Sicilia, Elisa dà alla luce un bimbo con cesareo ma muore dopo 4 giorni

Muore 40enne dopo il parto, ora è stata disposta l’autopsia dopo la denuncia dei familiari ai Carabinieri. La tragedia si è consumata all’ospedale Fogliani di Milazzo. Elisa Pierangioli, 40 anni, è deceduta a tre settimane dal parto cesareo. La donna, originaria di Galati Mamertino, nel messinese, era giunta al pronto soccorso dell’ospedale lamentando forti dolori all’addome. Sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, la 40enne non ce l’ha fatta ed è morta per shock settico.

Cosa ha portato alla morte della 40enne?

La vicenda risale al 31 marzo scorso quando Elisa Pierangioli, dopo giorni di febbre alta e dolori lancinanti, ha deciso di recarsi all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Qui i sanitari, valutata la gravità delle sue condizioni, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Fogliani di Milazzo. Ricoverata in rianimazione, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ma, nonostante gli sforzi dei medici, Elisa Pierangioli è deceduta poche ore dopo a causa di una setticemia.

La 40enne aveva partorito con taglio cesareo quattro giorni prima all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Dimessa dopo due giorni di degenza, la neomamma aveva fatto ritorno nella sua abitazione di Galati Mamertino. Qui, nei giorni successivi, Elisa aveva iniziato ad avvertire forti dolori addominali e malessere generale. Nonostante le cure, le condizioni della donna sono precipitate fino al drammatico epilogo.

Cosa sta facendo la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto?

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Milazzo che, su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno sequestrato le cartelle cliniche. I magistrati hanno disposto l’autopsia. La famiglia della vittima ha presentato denuncia chiedendo chiarezza su quanto accaduto. Il padre di Elisa ha riferito che l’infezione riscontrata durante l’autopsia non era presente al momento del ricovero a Palermo. Si dovrà far luce sulle cause che hanno portato a questa tragedia a poche settimane da uno dei momenti più felici nella vita di una donna.