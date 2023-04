L’influencer siciliana Clizia Incorvaia criticata da haters per costume poco coprente: “Non c’è età per divertirsi!”

Clizia Incorvaia risponde agli haters su Instagram: “Sono una mamma, ma posso indossare il costume che voglio”. L’influencer empedoclina e compagna di Paolo Ciavarro, è stata nuovamente al centro di un battibecco social, questa volta a causa di una foto in costume da bagno. Alcuni utenti hanno criticato la modella per aver indossato un costume troppo “rivelatore”, sostenendo che, in quanto madre, avrebbe dovuto optare per un’opzione più coprente.

“Sei una mamma, non puoi metterti un costume così”, ha scritto un utente su Instagram. In molti hanno fatto notare la particolare sgambatura del costume, alimentando ulteriormente la polemica. La Incorvaia però non si è lasciata intimidire dai commenti negativi e ha risposto con una provocazione. L’influencer ha condiviso una foto in cui indossa una muta da surf, scrivendo: “Sei una mamma non puoi concederti del tempo per te e mettere un costume così !!! Nella seconda foto trovate l’outfit giusto”.

In alcuni commenti, gli utenti hanno anche insinuato che la foto fosse stata modificata con Photoshop, ma anche in questo caso, Incorvaia ha respinto le accuse.

La modella è nota per interagire regolarmente con i suoi fan e rispondere alle critiche. Qualche settimana fa, ha condiviso alcune storie su Instagram raccontando un aneddoto divertente: “Ragazzi voi non sapete cosa mi è appena successo. Paolo mi ha chiesto se gli andavo a comprare le sigarette e quando le ho chieste al tabaccaio, mi hanno chiesto di mostrare il documento per accertarsi che fossi maggiorenne”. Clizia continua ridendo: “Purtroppo non avevo con me la mia carta di identità e proprio per questo il signore non mi ha voluto dare le sigarette: pensava avessi 17 anni. Ora proverò al prossimo sulla via, speriamo me le venda”.