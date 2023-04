Dai Quattro Canti di Palermo a Rai Due, la voce di Raquel Romeo incanta Nek

La sua voce da Palermo conquista la tv, Raquel Romeo, cantante di strada, si è esibita a “Dalla strada al palco” condotta da Nek su Rai 2. Raquel Romeo, 43 anni, da dieci anni allieta i passanti dei Quattro Canti, o piazza Villena, a Palermo, con la sua voce e la sua chitarra. Per una sera, però, ha lasciato il “suo” teatro sotto il cielo della città per calcare il palco di “Dalla strada al palco”, programma di Rai2 condotto da Nek. Ha emozionato il pubblico interpretando “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

Una mamma coraggio

Primogenita di sette fratelli, Raquel è rimasta orfana di madre a soli 10 anni. Nonostante le difficoltà economiche e un’infanzia segnata dalle sofferenze, non ha mai perso la speranza. Oggi è mamma di due ragazze di 18 e 14 anni.

«La musica mi ha salvato – ha raccontato a Nek –. Dieci anni fa, quando sono rimasta sola con le mie figlie, ho preso la chitarra e il basso e sono scesa in strada per procurarmi da vivere». Così Raquel ha iniziato a esibirsi nei Quattro Canti, trasformandoli nel suo palcoscenico.

Una performance emozionante

Davanti a 800 spettatori in studio e al pubblico da casa, Raquel ha interpretato “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Sotto lo sguardo attento dei super ospiti, ha regalato un’esibizione toccante, raccontando la sua storia di donna e artista. Se la finale del programma le è sfuggita, ha però conquistato il pubblico per una sera.

Come Giuny Russo

Il cognome Romeo ricorda quello della grande Giuny Russo, vero nome Giusy Romeo. Raquel non è una sua parente, ma come lei ha dentro la forza della musica e il temperamento siciliano. Doti che per una sera l’hanno portata fuori dai Quattro Canti, facendola conoscere al grande pubblico.