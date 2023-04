Grave lutto per Totò Schillaci, è morta la mamma Giovanna

Lutto per l’ex calciatore palermitano Totò Schillaci, che ha annunciato la morte della madre, Giovanna, attraverso un doloroso post su Instagram. Nel messaggio, Schillaci ringrazia la madre per aver contribuito alla sua carriera di successo e alla realizzazione dei suoi sogni, scrivendo “le mie vittorie sono state anche le tue di vittorie”.

Giovanna era diventata famosa negli anni ’90 durante il mondiale italiano grazie alla casa del Cep in cui viveva con il marito Mimmo, che diventò una meta per i tifosi che celebravano ogni rete segnata dal figlio Totò. Il balcone dell’appartamento era decorato con uno striscione tricolore su cui era scritto “Totò facci sognare”, diventando il simbolo di una generazione intera. Nel messaggio di addio, Schillaci ha espresso tutto l’affetto che legava lui e la madre nel corso degli anni, ricordando gli alti e bassi del loro viaggio insieme. Ha poi concluso con un commosso “Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi”.

La notizia della scomparsa della madre ha suscitato grande commozione tra i fan dello storico attaccante della Nazionale italiana, che hanno inviato messaggi di cordoglio sui social network. In molti hanno voluto esprimere

vicinanza a Schillaci e alla sua famiglia in questo momento difficile. Giovanna Schillaci se ne va lasciando un segno indelebile nella storia dell’Italia e del calcio: una madre premurosa e amorevole che ha sempre sostenuto il figlio nella sua carriera sportiva e nella vita di tutti i giorni. Il ricordo di lei resterà per sempre nei cuori di Totò e di tutti coloro che l’hanno conosciuta.