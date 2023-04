È l’isola più bella del Mediterraneo: i giornali inglesi incoronano la Sicilia

Un panel di esperti di viaggi del Telegraph ha nominato la Sicilia come “la migliore isola del Mediterraneo“, prendendo in considerazione fattori come il clima, gli alberghi, i ristoranti, le attrazioni e le spiagge. Lo studio ha analizzato 10.000 isole, riducendo la classifica alle prime 10, tra cui Ibiza, Maiorca e Santorini. Lo studio afferma: “Abbiamo preso in considerazione indicatori esperienziali come alberghi a cinque stelle, musei e ristoranti stellati Michelin, oltre a punti di immersione PADI e antiche rovine. Il clima è ovviamente fondamentale per una fuga estiva, quindi abbiamo anche studiato le temperature del mare, le precipitazioni e le medie massime estive”.

Secondo il Sun, la Sicilia anche per gli inglesi si conferma come una destinazione ideale per una vacanza al mare, grazie al suo clima favorevole, alle spiagge incantevoli e alle numerose attrazioni culturali e naturalistiche. Con prezzi accessibili e un’ospitalità calorosa, l’isola offre un’esperienza indimenticabile ai visitatori provenienti da tutto il mondo.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere se stai pianificando una vacanza in Sicilia

Perché la Sicilia? L’isola della Sicilia, situata a sud della penisola italiana, è circondata da 900 miglia di costa con oltre 300 spiagge. È facile da raggiungere, con voli diretti dal Regno Unito che durano solo tre ore. Ryanair, easyJet e Wizz Air volano tutti sull’isola, con prezzi a partire da soli 40 £. La Sicilia ha anche oltre 350 giorni di sole all’anno, con temperature massime di 38°C in estate – quindi potresti voler evitare i mesi di luglio e agosto.

Mangiare e dormire in Sicilia è conveniente?

Nonostante l’utilizzo dell’euro, la Sicilia è una meta conveniente per i turisti britannici. Cibo e bevande sono economici: una bottiglia di birra costa solo 1,10 £, mentre un pasto in un ristorante di fascia media costa 15 £. I ristoranti a conduzione familiare e a prezzi accessibili, noti come “osterie” e “trattorie”, saranno più economici delle trappole per turisti, con piatti di pasta spesso a circa 10 £. Un caffè espresso o un cappuccino possono essere acquistati per 1 £ se consumati al bancone, quindi bevi come un locale ed evita di sederti, se possibile. Nel frattempo, una tradizionale colazione siciliana di “brioche con gelato” può essere acquistata per appena 2 £, mentre una rinfrescante granita costa lo stesso prezzo. Evita cocktail elaborati e ordina una bottiglia di vino della casa, che costa circa 5 £. Anche gli alberghi sono convenienti: una notte in un bed and breakfast economico costa appena 39 £ a notte per due persone in una camera.

Cosa c’è da fare in Sicilia?

Alcune delle migliori spiagge della Sicilia includono San Vito Lo Capo, Mondello vicino a Palermo e la Scala dei Turchi vicino ad Agrigento. Molti si recano anche nella capitale, Palermo, per tour a piedi e attrazioni. Sul lato orientale dell’isola si trova l’attrazione più conosciuta della Sicilia, il Monte Etna. Anche se i visitatori diretti al vulcano non devono prenotare una guida, è altamente consigliato. I tour partono da 30 £ e possono durare tre ore, mentre i turisti vengono guidati attraverso cime vulcaniche e grotte di ghiaccio sotto il vulcano. Se il Monte Etna non ha soddisfatto la tua voglia di vulcani, puoi anche visitare le isole Eolie. La più famosa è Stromboli, dove i turisti possono prenotare per vedere le eruzioni per appena 20 £ a persona. Oltre ai vulcani, assicurati di visitare la Valle dei Templi di Agrigento. Il sito archeologico è la città in rovina di Akragas e ha diversi templi risalenti a centinaia di anni fa. I biglietti costano 10 € (8,82 £) per un adulto pagante intero. Lontano dai vulcani e dai sitipatrimonio mondiale, ci sono molte pittoresche città da scoprire sull’isola, come Taormina e Siracusa. C’è anche Modica, famosa per la sua architettura barocca e il cioccolato in stile azteco che non si scioglie nel caldo siciliano. Altre attività sull’isola includono gite in barca alle isole minori come le Egadi, immersioni subacquee e snorkeling nel parco marino di Isola Bella.