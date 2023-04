Saccheggiano con trucchetto negozi del Forum Palermo ma la Polizia li arresta

Hanno rubato merce per migliaia di euro dai negozi del centro commerciale Forum di Palermo grazie ad un ingegnoso sistema per eludere i segnali antitaccheggio. Ma nel viaggio di ritorno verso Enna sono incappati in un controllo della Polstrada sulla A19 e sono stati fermati. Protagonisti della vicenda due uomini, entrambi con numerosi precedenti per furto e rapina, che sono stati denunciati a piede libero.

Tutto è partito durante un normale servizio di vigilanza autostradale degli agenti della Polstrada di Catenanuova. Gli operatori hanno notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta con a bordo due persone dall’atteggiamento sospetto: il conducente aveva il volto camuffato da un cappuccio, il passeggero era sdraiato sui sedili posteriori per non farsi vedere. Insospettiti, i poliziotti hanno controllato la targa e hanno fermato l’auto, che risultava priva di revisione.

Dai controlli interni del veicolo e del bagagliaio sono emersi diversi capi d’abbigliamento, borse e zaini di marchi famosi, ancora dotati di placche antitaccheggio. Le ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che la merce, del valore di circa 2 mila euro, era stata rubata dai negozi del centro commerciale Forum di Palermo. I due avevano escogitato un trucco artigianale a base di cartone e pellicola di stagnola per interrompere il segnale delle barriere antitaccheggio ed eludere i sistemi di allarme, riuscendo così a portare via la merce senza problemi.

Solo l’occhio esperto degli agenti della Polstrada li ha fermati e ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, che è stata sottoposta a sequestro. Per i due taccheggiatori è scattata una denuncia a piede libero.