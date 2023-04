Lavora con Leroy Merlin a Palermo: aperte le candidature per diverse figure professionali

Leroy Merlin, il noto brand francese specializzato nella vendita di prodotti per la casa e il giardinaggio, ha aperto le candidature per diverse figure professionali da collocare presso i propri store di Palermo.

La ricerca di personale riguarda diverse figure, tra cui capi settore supply chain, venditori specializzati nel mondo porte e finestre, venditori specializzati nel mondo cucina, addetti alla supply chain, hostess e steward per la relazione con i clienti e allievi manager di negozi. I requisiti richiesti variano in base alla figura professionale richiesta.

Per presentare la propria candidatura, è possibile collegarsi al sito web di Leroy Merlin e cliccare su “Offerte di lavoro”. Successivamente, selezionando “Regioni – Roma Palermo” dal menù a tendina, si potranno visionare le sedi di “Palermo Forum” e “Palermo Mondello” e consultare tutte le ricerche di lavoro in corso.

Chiunque sia interessato a lavorare in un ambiente di questo tipo, avrà la possibilità di candidarsi alle offerte di lavoro disponibili presso i negozi di Palermo. I requisiti richiesti variano in base alla posizione lavorativa e alle competenze richieste per svolgere il lavoro. I candidati dovranno comunque possedere alcune competenze di base, come la capacità di lavorare in squadra, la precisione e l’attenzione ai dettagli, la flessibilità e la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

L’azienda potrebbe anche richiedere esperienza pregressa nel settore della vendita al dettaglio o in altri settori correlati, a seconda del ruolo specifico. Per avere maggiori informazioni sui requisiti specifici richiesti per ogni posizione lavorativa, è necessario consultare le offerte di lavoro sul sito web di Leroy Merlin.