Morire d’infarto aspettando l’ambulanza per 45 minuti: tragedia nel Palermitano

Morte per infarto in attesa dell’ambulanza. È la tragica vicenda che vede protagonista Antonino Grisanti, un uomo di 74 anni, che è morto a Collesano, nel Palermitano, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, l’uomo sarebbe stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava nel suo panificio. La figlia lo teneva tra le braccia, e nonostante la chiamata al 112, l’ambulanza sarebbe giunta sul posto ben 45 minuti dopo, troppo tardi per salvare la vita della vittima.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, l’ambulanza di Collesano era già impegnata in un altro servizio e non aveva il medico a bordo, pertanto sarebbe stata inviata quella di Scillato che è giunta sul luogo dell’emergenza 20 minuti dopo la chiamata. L’ambulanza non disponeva del medico rianimatore necessario per intervenire nella situazione di grave emergenza. Il 118 ha quindi avviato la ricerca di un’ambulanza con il rianimatore più vicina a Collesano, ma tutte erano già occupate. Solo alle 12:10 sarebbe stata trovata una’ambulanza rianimatoria a Cefalù, che è arrivata sul posto alle 12:45, quando ormai non c’era più nulla da fare per Antonino Grisanti.

La disperazione della figlia

Santina Grisanti, la figlia della vittima, ancora sconvolta per quanto accaduto, ha dichiarato: “Ho visto mio padre morire tra le mie braccia. L’ambulanza è arrivata quasi un’ora dopo la chiamata al 112. Nemmeno in Africa si muore così”. Durante l’attesa dei soccorsi, la donna ha cercato ovunque in paese un medico che potesse aiutare il padre, ma senza successo. Avrebbe anche chiamato il 112 ben cinque volte e chiesto l’attivazione dell’elisoccorso, ma le è stato risposto che solo il medico dell’ambulanza poteva richiedere il volo.

Denuncia contro i ritardi nei soccorsi

La famiglia di Antonino Grisanti ha deciso di rivolgersi a due avvocati per sporgere denuncia contro i ritardi nei soccorsi. La figlia Santina ha definito “una vergogna tutta siciliana” quanto accaduto a suo padre e ha sottolineato che questo tipo di situazione potrebbe verificarsi anche ad altre persone, compresi i bambini. I funerali di Grisanti saranno celebrati oggi nella chiesa madre di Collesano.