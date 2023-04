La disfunzione erettile quando i farmaci fanno la differenza

La disfunzione erettile (DE) è una condizione medica comune che può causare difficoltà nell’ottenere o mantenere un’erezione sufficiente per il rapporto sessuale. Fortunatamente, ci sono molti trattamenti disponibili per la DE, tra cui farmaci orali, iniezioni, dispositivi a vuoto e interventi chirurgici. In particolare, i farmaci orali come il sildenafil (Viagra), il vardenafil (Levitra) e il tadalafil (Cialis) sono diventati estremamente popolari come opzioni di trattamento per la DE, e per buone ragioni. Per chi volesse acquistare ad esempio del Viagra lo potrà fare al seguente seguente link nowgreenhealthit.com e potrà farlo in totale sicurezza e privacy. In questo articolo analizzeremo i vari farmaci da utilizzare per la disfunzione erettile

COME FUNZIONANO E QUALI FARMACI USARE PER LA DISFUNZIONE ERETTILE

I farmaci per la DE funzionano migliorando il flusso di sangue al pene, aiutando così a ottenere e mantenere un’erezione. Essi appartengono a una classe di farmaci chiamati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5), che bloccano l’enzima PDE5 che normalmente riduce il flusso di sangue al pene. Ciò consente al sangue di fluire più liberamente, migliorando così la funzione erettile.

Il sildenafil, il vardenafil e il tadalafil sono stati tutti studiati in numerosi studi clinici randomizzati controllati e sono stati dimostrati efficaci nel migliorare la funzione erettile in uomini con DE di varie cause. Essi sono generalmente ben tollerati, con effetti collaterali minori come mal di testa, naso chiuso e indigestione.

Inoltre, questi farmaci hanno reso la gestione della DE molto più facile per gli uomini. Poiché sono disponibili in forma di pillola, possono essere assunti poco prima del rapporto sessuale, il che significa che gli uomini non devono programmare le loro attività sessuali attorno all’assunzione di farmaci. Ciò può essere particolarmente utile per gli uomini che vogliono mantenere una vita sessuale spontanea e attiva. Analizziamo più in dettaglio i farmaci per la disfunzione erettile:

Sildenafil (Viagra): è stato il primo farmaco approvato per il trattamento della DE. Il sildenafil viene solitamente preso 30 minuti prima del rapporto sessuale e ha un’efficacia che dura fino a 4 ore.

Tadalafil (Cialis): può essere assunto 30 minuti prima del rapporto sessuale o assunto quotidianamente per una migliore gestione della DE. Ha un’efficacia che dura fino a 36 ore.

Vardenafil (Levitra): è simile al sildenafil e viene solitamente preso 30-60 minuti prima del rapporto sessuale. Ha un’efficacia che dura fino a 5 ore.

Avanafil (Stendra): è un farmaco più recente approvato per il trattamento della DE. Viene solitamente preso 15-30 minuti prima del rapporto sessuale e ha un’efficacia che dura fino a 6 ore.

Tuttavia, è importante ricordare che i farmaci per la DE non sono una cura per la condizione. Essi trattano solo i sintomi e non risolvono la causa sottostante della disfunzione erettile. Pertanto, se un uomo ha una causa fisica o psicologica della sua DE, è importante discutere con il medico la possibilità di trattamenti supplementari o alternativi. Inoltre, i farmaci per la DE non sono adatti per tutti gli uomini. Alcuni uomini possono avere effetti collaterali più gravi, come visione offuscata o vertigini. Inoltre, i farmaci per la DE possono interagire con altri farmaci o condizioni mediche, quindi è importante discutere con il medico se si stanno assumendo altri farmaci.

In sintesi, i farmaci per la DE sono una opzione di trattamento efficace e popolare per gli uomini che soffrono di questa condizione. Essi possono migliorare significativamente la funzione erettile e consentire agli uomini di mantenere una vita sessuale attiva e soddisfacente. Tuttavia, è importante discutere con il medico la possibilità di assumere questi farmaci e di considerare anche altre opzioni di trattamento, a seconda della causa sottostante della DE.