L’influencer di fama nazionale Federico Fashion Style visita Terrasini

Terrasini, paese siciliano in provincia di Palermo, ha ospitato Federico Fashion Style, influencer di fama nazionale noto per il suo talento nel mondo della moda e della bellezza. Accolto dalla giunta, Federico ha visitato il paese e le meraviglie custodite all’interno di Palazzo D’Aumale.

Accompagnato dalla sua famiglia, è stato anche presente all’inaugurazione di un nuovo salone di bellezza. Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a vari programmi televisivi italiani e alla sua attività sui social media, dove condivide consigli e tendenze nel campo della moda e della bellezza. Con oltre un milione di follower su Instagram, Federico è considerato uno dei più influenti influencer nel settore in Italia.

Il sindaco Maniaci ha annunciato che ci sarà un appuntamento con Federico per un’iniziativa in programma quest’estate, promettendo una “vera sorpresa” per gli abitanti di Terrasini e i turisti che visiteranno Terrasini che, con la sua posizione panoramica sulla costa tirrenica della Sicilia e le sue tradizioni storiche e culturali, sta cercando di aumentare il suo appeal turistico e di attirare visitatori e investimenti. L’attenzione mediatica generata dalla presenza di un influencer di fama nazionale come Federico Fashion Style potrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo.