Bimbo di 4 mesi arriva morto al Policlinico, indagati genitori e medici

Una tragedia che ha scosso la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un bambino di appena 4 mesi, Jad il suo nome, è morto nel Policlinico di Messina dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo disperato di bloccare un’emorragia cerebrale.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto i genitori del piccolo, una coppia di origine tunisina da anni residente in Sicilia, e due medici e un infermiere dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo, dove il bimbo era stato portato una prima volta dopo aver battuto violentemente la testa cadendo dalle braccia di un parente. I sanitari, dopo aver visitato il piccolo, avrebbero dimesso il piccolo senza disporre il ricovero.

Le condizioni del bambino si sono aggravate una volta tornato a casa e i genitori si sono presentati nuovamente al pronto soccorso del “Fogliani”. Questa volta, data la gravità, il bimbo è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina, dove gli esami diagnostici hanno evidenziato un’emorragia cerebrale. Nonostante l’intervento chirurgico, per il piccolo Jad non c’è stato nulla da fare.

I genitori del bambino, ascoltati dai carabinieri come persone informate sui fatti, chiedono ora giustizia e verità. Solidarietà è stata espressa anche dal Movimento Città Aperta di Barcellona Pozzo di Gotto. Sarà ora l’autopsia, disposta dalla Procura come incidente probatorio, a far luce sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità.