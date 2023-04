A Misilmeri il primo ristorante didattico della Sicilia: opportunità per i giovani

È stato inaugurato a Misilmeri, in provincia di Palermo, il primo ristorante didattico della Regione Sicilia, un’iniziativa all’avanguardia promossa dalla scuola di formazione professionale Ted. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Rosario Rizzolo, l’intera giunta comunale e una rappresentanza del consiglio comunale, oltre al maggiore dei Carabinieri e ad ad alcuni deputati regionali.

“Tanti auguri di buon lavoro a tutta la comunità professionale della TED ed un proficuo percorso di vita e di crescita personale e professionale agli allievi”, ha dichiarato la giunta comunale, complimentandosi per questo primato che “rappresenta un vanto per la nostra comunità”.

L’Associazione Ted Formazione professionale è un ente che opera in tutta la provincia di Palermo, con sedi anche a Palermo, Carini, Belmonte Mezzagno, Castelvetrano e Monreale. L’ente si occupa principalmente di organizzare corsi gratuiti per giovani tra i 13 e i 17 anni, oltre a corsi di formazione per adulti. Fa anche da agenzia per il lavoro, aiutando i disoccupati a trovare un impiego.

L’apertura del ristorante didattico rappresenta un’importante opportunità formativa per i giovani di Misilmeri e dintorni, che potranno acquisire competenze professionali spendibili nel settore della ristorazione. Si tratta di un progetto innovativo che può dare slancio all’occupazione giovanile in Sicilia.