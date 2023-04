Nuovo dramma stradale in Sicilia, vola dalla moto e muore

Tragedia questa mattina lungo la strada statale 385 a Palagonia, in provincia di Catania, dove un incidente stradale ha causato la morte di un motociclista. Secondo le prime informazioni fornite dagli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente, il conducente avrebbe perso il controllo della sua moto, causando il suo decesso.

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Tuttavia, l’impatto è stato così violento da causare rallentamenti alla viabilità in corrispondenza del territorio comunale di Palagonia. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.

È il secondo incidente stradale che avviene oggi sull’Isola. Un uomo di 29 anni, Francesco Mannella, di Porto Empedocle, è morto in un incidente stradale nella statale 118 Agrigento-Raffadali. Il giovane viaggiava al volante di una delle due Volkswagen Golf che si sono scontrate. Gli altri due feriti, a bordo dell’altra vettura, di 20 e 21 anni, hanno riportato ferite lievi.