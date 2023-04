Malore improvviso stronca giovane mamma siciliana, lutto per Alessia Musumeci

Una terribile notizia ha sconvolto questa mattina la comunità di Scicli, nel Ragusano. Alessia Musumeci, 39 anni, moglie e madre di due bambini, è morta nella notte a causa di un improvviso malore.

La donna, giovanissima, nonostante l’intervento del 118, è deceduta dopo un malore. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Alessia, che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo mese, lascia il marito Peppe e due figli piccoli.

A Scicli Alessia era molto conosciuta e apprezzata e sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. “Cuore nostro sei andata via per sempre non doveva andare così stupendissima grande donna e meravigliosissima mamma, resterai per sempre nel mio cuore, tesoro mio”, scrive Mimma Giuffè. Salvatore Mancino la ricorda come “sempre solare è disponibile con tutti. Rip angelo grande”. Mentre Laura Mormina, che la conosceva da quando era bambina, la definisce “dolcissima ragazza e mamma stupenda”.

I funerali di Alessia Musumeci si terranno domani pomeriggio, giovedì, alle ore 16 nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata. La sua prematura scomparsa lascia attonita tutta la comunità di Scicli che in queste ore si stringe al dolore incommensurabile della famiglia e dei suoi cari.