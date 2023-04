L’ex suora siciliana Cristina e i rumors bomba: “Fidanzata con ex frate”

Indiscrezione bomba su Cristina Scuccia, “E’ fidanzata con un ex frate”. È la ex suora siciliana divenuta famosa per aver vinto a “The voice of Italy” nel 2014. Lunedì è sbarcata in Honduras come concorrente della sedicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Per l’ex religiosa, che oggi è semplicemente Cristina Scuccia, si tratta di “una rinascita”, come ha detto prima di partire per l’Isola dei Famosi. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, ha spiega prima di lanciarsi in mare dall’elicottero.

Le indiscrezioni su un presunto amore di Cristina Scuccia

Intanto mentre Cristina Scuccia è sull’isola, i compaesani mormorano e in Italia si continua a spettegolare sulla sua vita sentimentale. Cristina ha sempre detto di essere single e di non essere ancora pronta per una relazione. Stando ad alcuni suoi compaesani però ci sarebbe un compagno come dice anche l’influencer napoletana Deianira Marzano che ha raccolto un’interessante testimonianza: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”.

Anche l’influencer Amedeo Venza si è lasciato andare ad una dichiarazione forte sulla ex suora. “In realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!”, ha detto. Sarà vero?

Suor Anna Alfieri critica l’ex-religiosa Cristina Scuccia per la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”

Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, non ha digerito la decisione dell’ex-religiosa Cristina Scuccia di partecipare al reality show “L’Isola dei Famosi”. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, Suor Anna ha dichiarato di essere particolarmente dispiaciuta del percorso intrapreso da Scuccia dopo l’uscita dalla vita religiosa.

Cristina Scuccia, nota al grande pubblico per aver partecipato a “The Voice of Italy” nel 2014, ha recentemente abbandonato la vita religiosa e si è iscritta al celebre reality show. Suor Anna ha espresso il suo disappunto riguardo alle scelte della cantante, sottolineando che le scorciatoie nella vita non aiutano mai.

“Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa, mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa”, ha affermato Suor Anna. “Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai”.

Suor Anna ha poi aggiunto che ognuno è il risultato delle proprie decisioni e che non è possibile cancellare il passato. “Siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato”, ha detto la religiosa.

Se avesse avuto l’occasione di parlare con Scuccia, Suor Anna avrebbe suggerito di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte e riflettere sulla direzione da seguire. “Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”, ha concluso Suor Anna.

Intanto, Cristina Scuccia ha iniziato la sua avventura a “L’Isola dei Famosi” dichiarando che nulla la spaventa. “Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte”, ha spiegato l’ex-religiosa.