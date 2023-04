Ai domiciliari ha un involucro sospetto, palermitano beccato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 25enne, palermitano, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un consueto controllo presso l’abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per analoghe vicende, hanno notato all’interno di un barattolo un involucro contenente più di 100 grammi di hashish, suddivisi in un panetto di quasi 50 grammi e la restante parte frazionata in 46 dosi destinate alla vendita al dettaglio.

La perquisizione ha consentito altresì di rinvenire un bilancino di precisione e la somma di oltre 300 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arresto del 25enne è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del nuovo processo.

La droga ritrovata è stata sequestrata e sarà campionata ed analizzata dal Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per le rituali verifiche qualitative e ponderali