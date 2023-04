Tutti amano il Commissario Montalbano: è campione di ascolti su Rai Uno

Il celebre Commissario Montalbano, creato dal compianto scrittore Andrea Camilleri, ha conquistato ancora una volta il pubblico televisivo italiano. Ieri sera, sabato 17 aprile, la replica della puntata degli “Arancini di Montalbano” su Rai 1 ha ottenuto ottimi risultati di ascolto, con ben 3 milioni 179mila spettatori e uno share del 16.61%, dando filo da torcere all’Isola dei Famosi su Canale 5.

Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, continua a riscuotere un grande successo di pubblico, grazie all’appeal del personaggio e alla trama avvincente. Il contrasto con i risultati dell’Isola dei Famosi (2 milioni 919mila spettatori e uno share del 23.33%) evidenzia come il commissario sappia tenere incollati allo schermo gli amanti del giallo.

Rai Uno punta ancora sulle repliche della celebre fiction, in particolare su edizioni restaurate in 4K Ultra HD che verranno trasmesse per le prossime tre settimane il lunedì sera dalle 21.30. Gli utenti di Rai 1 potranno godere della versione in HD. La fiction è disponibile anche su RaiPlay, accessibile tramite sito web, app per Android e iOS, e smart TV. Inoltre, sarà possibile rivedere l’intera puntata on demand dal giorno successivo alla messa in onda.

La strategia di riproporre vecchie puntate sembra essere vincente per Rai Uno, che riesce a far apprezzare il celebre commissario anche alle nuove generazioni di spettatori. Montalbano, con il suo fascino intramontabile, dimostra di sapersi rinnovare, mantenendo intatta la sua capacità di appassionare il pubblico italiano.