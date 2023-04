Muore bimbo di 2 mesi, nuova morte in culla in Sicilia

Un bimbo di 2 mesi è giunto morto in ospedale. L’ennesima tragedia che avviene in Sicilia e che colpisce la famiglia di un bimbo appena nato. La Procura Messina dispone intanto l’autopsia potrebbe trattarsi di un possibile caso di ‘morte in culla’.

In particolare, un bimbo di due mesi e 15 giorni è giunto morto stamani al Policlinico di Messina a bordo di ambulanza. A chiamarla sono stati i suoi familiari. I medici hanno tentato di rianimare il piccolo ma senza riuscirci. Il bambino era già privo di vita al momento dell’arrivo in ospedale.

Sembra si tratti del tipico caso di morte in culla. La Procura di Messina intanto ha aperto un inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del bambino per fare luce su quanto accaduto. Giovedì sarà conferito l’incarico al medico legale.