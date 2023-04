Furti a raffica ad Alcamo, arrestato 19enne: ai domiciliari

Un giovane di 19 anni, residente ad Alcamo in provincia di Trapani, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa di Alcamo con l’accusa di essere un presunto ladro seriale. Il giovane, che aveva già precedenti per furto aggravato e furto in abitazione, è stato sottoposto a custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa del processo.

L’arresto è stato possibile grazie alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura locale. Dopo aver visionato attentamente numerose ore di filmati delle telecamere di videosorveglianza della città e aver raccolto le testimonianze di alcuni cittadini, gli inquirenti hanno concluso che il giovane sarebbe l’autore di una serie di furti commessi ad Alcamo.

Tra i furti di cui il giovane è accusato ci sono il furto di una matassa di filo di rame di circa 100 metri e di un trapano a percussione a batteria, il furto di un monitor LCD appartenente ad un’associazione religiosa, il furto di raccordi in metallo per tubature che hanno causato la rottura del contatore dell’acqua di una società di servizi sanitari, e il furto di una lancia in ottone di un manicotto antincendio e di un rubinetto con raccorderia varia all’interno di un’area condominiale di uno stabile sito in pieno centro.

Il giovane è stato denunciato pochi giorni fa dai Carabinieri della Sezione Operativa di Alcamo, i quali hanno poi eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Trapani. Dopo aver terminato gli atti di rito, il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Alcamo ha permesso di porre fine ad una serie di furti che avevano creato preoccupazione tra i cittadini di Alcamo.