Dramma in Sicilia, uomo di 41 anni cade col monopattino e muore

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto: un uomo di 41 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente con il monopattino. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, in via Salvatore Cattafi, nella provincia di Messina.

Secondo quanto riportato dai testimoni, l’uomo è stato trovato sull’asfalto insanguinato, con il monopattino accanto e i suoi effetti personali. Le condizioni del 41enne sembravano già disperate sin da subito. Portato d’urgenza al pronto soccorso del Fogliani di Milazzo in codice rosso, l’uomo è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ancora non sono chiare le circostanze esatte dell’incidente e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini. Di certo, si tratta di un tragico evento che ha colpito la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e non solo.