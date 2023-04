Maxi blitz antidroga nel quartiere Zen di Palermo: 17 arresti

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate di far parte di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga nel quartiere Zen. Per 8 indagati è stato disposto il carcere, per 3 i domiciliari, per 5 l’obbligo di dimora e per un minorenne il collocamento in comunità.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, è iniziata nell’ottobre 2021 e si è conclusa nel febbraio 2022. Secondo quanto emerso, nel quartiere Zen 2 operava un consolidato giro di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, attivo 24 ore su 24, in grado di fruttare oltre 30mila euro al mese. Fulcro dello spaccio erano via Agesia di Siracusa e via Fausto Coppi.

Gli investigatori sono riusciti a documentare le modalità di vendita della droga e a individuare i luoghi in cui veniva nascosta, come un appartamento in via D’Alvise e i sotterranei dei palazzi. L’11 gennaio, durante una perquisizione, sono stati trovati 1,2 kg di marijuana e una pistola con matricola abrasa e 24 proiettili. Nel complesso, le indagini hanno portato a 4 arresti in flagranza, 10 denunce per acquirenti di droga e al sequestro di 1,5 kg di stupefacenti.

Tra gli indagati c’è anche un 19enne, all’epoca 17enne, nipote di uno degli arrestati, a cui sono stati contestati 38 capi d’imputazione per spaccio. Per lui è stato disposto l’allontanamento dal contesto familiare.

Nel corso delle indagini, inoltre, uno degli spacciatori avrebbe compiuto furti e rapine per alternare le fonti di sostentamento. Sono stati raccolti indizi su due furti su auto, un furto di una Fiat Panda e una rapina a un autotrasportatore a cui sono stati sottratti 800 euro. Le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni hanno aiutato a ricostruire le fasi della rapina.

L’operazione, sottolineano i Carabinieri, dimostra l’impegno nel contrasto a spaccio di droga e reati predatori in quartieri complicati come lo Zen.