Inizia L’Isola dei Famosi con i siciliani l’ex suor Cristina (senza bikini) e Andrea Lo Cicero

Questa sera, 17 aprile, partirà su Canale 5 l’edizione 2023 de Lisola del Famosi, condotta da llary Blasi e trasmessa in diretta dall’Honduras Tra i naufraghi che approderanno al Caraibi, troviamo due personaggi siciliani: la cantante Cristina Scuccia e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due protagonisti.

Cristina Scuccia: dall’abito religioso al reality

La siciliana Cristina Scuccia, nota al grande pubblico come Suor Cristina, si è fatta conoscere durante la sua partecipazione a The Voice of Italy. La cantante, nata a Comiso e cresciuta a Vittoria, ha deciso di togliere il velo e mettersi in gioco nella nuova edizione de L’isola del Famosi. Tuttavia, ha scelto di non indossare il bikini durante il programma, optando per un’alternativa più coprente e rispettosa del suoi tempi e di chi l’ha conosciuta in modo diverso:

Cristina Scuccia e consapevole delle curiosità che la sua partecipazione suscita tra il pubblico, ma si mostra determinata a rimanere fedele al suoi valori e a dimostrare la sua umanità. Pur venendo da una vita religiosa e abituata alle privazioni, l’ex suora vuole mostrare una persona vera e forte, pronta ad affrontare le sfide dell’isola.

Andrea Lo Cicero: da ex rugbista a naufrago gourmet

Andrea Lo Cicero, ex rugbista di successo, è noto al grande pubblico anche come ‘il barone”, grazie alle sue origini nobiliari e al soprannome ereditato dalla famiglia. Oggi è un volto noto del canale Sky Gambero Rosso e si appresta a partecipare all’Isola dei Famosi.

Nato a Catania il 7 maggio 1976, Lo Cicero ha una lunga carriera sportiva alle spalle con 103 presenze in Nazionale e quattro campionati del mondo disputati. Oltre al rugby, ha anche partecipato alla Coppa America di vela con il Team Prada. Appassionato di giardinaggio e di cucina, ha intrapreso una carriera televisiva con programmi come Giardini da incubo e L’erba del Barone.

Nel 2018 ha fatto parte del cast de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi. È sposato con la modella Roberta di Fiore, con cui gestisce un’azienda agricola.

Lo Cicero ha recentemente raccontato di aver perso ben 25 chill grazie a una dieta chetogenica normoproteica seguita durante il lockdown. La sua alimentazione è stata attentamente monitorata da un medico, che gli ha consigliato cosa evitare e cosa consumare per raggiungere il suo obiettivo di forma fisica ottimale.

L’edizione 2023 de L’isola dei Famosi si preannuncia ricca di curiosità e sorprese, con la presenza di personaggi come Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero che sicuramente sapranno conquistare il pubblico a casa. Non ci resta che attendere questa sera per scoprire come si evolverá la loro avventura al Caraibi.