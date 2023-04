Il divo turco Can Yaman torna nella sua “amata Sicilia”

L’attore turco Can Yaman è nuovamente approdato nella sua amata Sicilia, questa volta per una tappa del “Break the Wall Tour” a Ragusa. L’evento fa parte dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Can Yaman for Children”, che mira a combattere il disagio giovanile attraverso progetti benefici e di alto spessore.

Durante la sua visita all’Istituto Fabio Besta, Yaman ha affrontato il tema della “vergogna giovanile”, sottolineando l’importanza di coinvolgere sempre di più i ragazzi in queste problematiche. L’attore si è mostrato riconoscente per l’entusiasmo e il calore con cui è stato accolto in Sicilia, in particolare a Ragusa.

A partire dal marzo 2023, Can Yaman ha intrapreso un tour nelle città italiane per sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio giovanile e aumentare la consapevolezza su questo tema. L’obiettivo dell’associazione “Can Yaman for Children” è fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per affrontare e superare situazioni difficili, favorendo l’ammodernamento delle strutture ospedaliere e incoraggiando il confronto tra i ragazzi.

Il legame dell’attore con la Sicilia risale alle riprese della fiction Mediaset “Viola come il Mare” nel 2022, girata a Palermo e dintorni. Già in quell’occasione, Can Yaman aveva espresso il suo apprezzamento per i luoghi dell’Isola e si era detto molto a suo agio. Il suo più recente viaggio a Ragusa si è concluso con una serata in discoteca, durante la quale l’attore ha concesso numerosi selfie e autografi ai suoi fan, dimostrando ancora una volta di essere molto socievole e disponibile con il suo pubblico.

Il “Break the Wall Tour” di Can Yaman prosegue dunque nel suo percorso di sensibilizzazione sul disagio giovanile, toccando diverse città italiane e portando un messaggio di speranza e sostegno ai giovani e alle loro famiglie.