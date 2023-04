Per Alena Seredova e Alessandro Nasi nozze da sogno in Sicilia, il sì a Noto

La Sicilia scelta ancora come meta dei matrimoni dei vip. Alena Seredova, la famosa showgirl e modella ceca, si prepara per il suo grande giorno. Dopo otto anni di fidanzamento, Alena e il suo compagno Alessandro Nasi, imprenditore e consigliere in affari della Seredova, hanno deciso di convolare a nozze. La coppia ha scelto la pittoresca cittadina barocca di Noto come location per il loro matrimonio. A Noto si sono sposate diverse celebrità, come Chiara Ferragni e Fedez.

Ancora non è stato reso noto il giorno esatto del matrimonio, ma si sa che l’evento si terrà nel mese di giugno del 2023 e sarà un rito civile. Ad occuparsi dell’organizzazione sarà la rinomata wedding ed event planner Alessandra Grillo, che in passato ha organizzato il matrimonio della celebre influencer Chiara Ferragni con il rapper Fedez, anch’esso a Noto.

La scelta della città siciliana è stata suggerita dalla stessa Grillo, che ha pubblicato sui social media diverse foto taggando Alena Seredova e la città di Noto. Inoltre, la wedding planner ha una lunga esperienza nell’organizzazione di matrimoni in questa città, che offre uno scenario unico con i suoi monumenti barocchi, i suoi colori e la sua bellezza naturale.

L’abito da sposa della Seredova è già stato scelto, ma al momento non è noto il brand, così come l’hai stylist, che dovrebbe essere Martin Tyl. La modella, che ha due figli con il suo compagno Nasi, si è mostrata molto emozionata sui social media, condividendo diversi scatti del suo anello di fidanzamento e annunciando il proprio entusiasmo per il grande giorno.

La proposta di matrimonio è avvenuta durante una vacanza a Mykonos, in Grecia, lo scorso agosto. Alena ha condiviso sui social media uno scatto che la ritraeva insieme a Nasi, con la caption “#isaidyes”, annunciando così il loro imminente matrimonio.

L’evento promette di essere un’occasione unica e indimenticabile, con la bellezza di Noto e l’esperienza di Alessandra Grillo a fare da sfondo per il grande giorno di Alena Seredova e Alessandro Nasi.