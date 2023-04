Tragedia nella notte: 18enne perde la vita in un incidente stradale, altri due feriti

CALTANISSETTA – Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 18 anni, Kevin Dorbhul, nella notte a Caltanissetta. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 su via Due Fontane, quando il ragazzo ha perso il controllo della sua auto, entrando in collisione con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta.

Dorbhul è stato sbalzato violentemente dal veicolo, venendo trovato a circa 30 metri di distanza dall’auto che stava guidando in direzione Caltanissetta. L’impatto è stato fatale per il giovane, che è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Polizia Stradale, insieme agli operatori del 118. Nonostante i tentativi di rianimare Dorbhul, il 18enne è stato dichiarato morto sul posto.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri due giovani, che viaggiavano a bordo dell’auto che procedeva in direzione opposta. Un 35enne, D.M, ha riportato un grave trauma addominale ed è stato operato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia nella notte. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Un altro ragazzo, un 23enne identificato come S.D, è stato trasportato in ospedale con codice giallo, con ferite di entità minore.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’indagine in corso.