Precipita auto con famiglia a bordo, brutto incidente in Sicilia

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato a Comiso, nel Ragusano, coinvolgendo un’intera famiglia. Un’auto è volata da una strada finendo in quella sottostante.

Secondo le prime informazioni, l’auto – una Peugeot – stava per imboccare corso Vittorio Emanuele, ma all’intersezione l’autista ha continuato dritto e ha sfondato la ringhiera, precipitando alcuni metri più in basso sulla strada sottostante, via San Martino. Durante la caduta, la macchina ha distrutto due vetture parcheggiate lungo la strada e ha danneggiato anche dei cavi dell’Enel.

Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti della vettura, che sono stati trasportati in ospedale a Vittoria per accertamenti. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia, i vigili urbani, i vigili del fuoco e il personale Enel per gestire la situazione. L’incidente ha causato non pochi disagi al traffico della zona, che è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso.

Come già accennato, gli occupanti della vettura hanno riportato solo lievi contusioni e non ci sarebbero riserve sulla loro vita. Si tratta di una coppia di origine straniera con i loro due figli.

La Peugeot coinvolta nell’incidente è semidistrutta e adesso si dovrà fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.