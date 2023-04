Allerta gialla in Sicilia per domani: attesi temporali e rovesci. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in tutta la Sicilia valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani, domenica 16 aprile.

Secondo le previsioni meteorologiche, per la giornata di domani sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sui settori tirrenici dell’isola.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile regionale raccomanda ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza.

L’allerta gialla rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di domani, ma ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche saranno forniti dalla Protezione Civile regionale.